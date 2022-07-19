شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يستغنى عن 17 لاعبا بعد الصعود للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغنى الجهاز الفني لفريق أسوان عن 17 لاعبا من الفريق الذى حقق حلم الصعود للدوري الممتاز، وذلك تمهيدا لسلسلة من التعاقدات التي يعكف النادي الجنوبي على انهاء التفاوض بشأنها خلال الفترة المقبلة.

ويسعى مجلس إدارة نادي أسوان للتعاقد مع 14 لاعبًا في الميركاتو الصيفي استعدادًا للموسم المقبل، بعدما أبرم صفقة قوية بالتعاقد مع الجابوني ماليك إيفونا.

وكشف مصدر في النادي الجنوبي أن الصفقات المرصودة للنادي هذا الصيف تصل لـ 14 لاعبًا، فى ضوء خطة التدعيم التى وضعها مجلس الإدرة مع الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين والمدير الرياضي هيثم عرابي.

ويبدأ فريق أسوان لكرة القدم معسكره التحضيري استعدادًا للدوري الممتاز بأحد فنادق القاهرة غدا الأربعاء، تحت القيادة الفنية لمدربه الجديد ربيع ياسين.