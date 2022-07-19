شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر باتحاد الكرة: قيد الجزيرى فى الزمالك جاء بتحويل الإعارة لانتقال نهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم عن قيد التونسى سيف الدين الجزيرى الموسم الحالى بقائمة نادى الزمالك، قائلا: "توضيح بشأن موقف سيف الجزيري لاعب الزمالك، اللاعب انتقل من المقاولون العرب إلى الزمالك على سبيل الإعارة الموسم الماضى قبل قرار إيقاف القيد للزمالك".

وأوضح المصدر خلال تصريحات خاصة لليوم السابع: "أثناء وجود سيف الدين في الزمالك صدر قرار إيقاف قيد الزمالك لأي لاعبين جدد، بمعنى لو في لاعب موجود في قوائم النادي يجوز مد العقد ويجوز تحويل الإعارة لانتقال نهائي، ويجوز تحويل الصفة من هاوٍ إلى محترف، ويحق للنادي استعادة لاعبيه المعارين، وكل هذه الحالات لا تخالف قرار إيقاف القيد".

ومن جانبه، رفض البرتغالى جيسوالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك فكرة رحيل التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا بعد التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر يتمكن من قيادة هجوم الزمالك في الموسم المقبل، في ظل رغبة الجهاز الفني وإدارة النادي في تكوين فريق قوي ينافس على دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وتلقى سيف الدين الجزيري عدة عروض من أندية سعودية وإماراتية خلال الفترة الماضية لكنها لم ترتقى لمرحلة العروض الرسمية، وتحدث الجزيري مع بعض أفراد الجهاز الفني حول تلك العروض ورغبته فى الرحيل فى ظل عدم اعتماد البرتغالى فيريرا عليه فى التشكيل الأساسى بصفة مستمرة منذ توليه تدريب الفريق.