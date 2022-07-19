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حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 19 /7 /2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم الثلاثاء 19 /7 /2022 العديد من الأخبار المهمة والتي يأتي في مقدمتها وصول المدرب البرتغالى روى فيتوريا إلى القاهرة، لبدء مهمته مع منتخب مصر بعد التعاقد معه 4 سنوات.

 

البرتغالى روى فيتوريا يصل القاهرة لبدء مهمته رسميا مع الفراعنة

وصل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، إلى القاهرة منذ قليل، لبدء مهمته رسميًا مع الفراعنة بعد إتمام التعاقد معه.

 

أستقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم على تعيين البولندي شيمون مارتشينياك حكما لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر الخميس القادم، ويبلغ مارتشينياك 41 عاما، ويحمل الشارة الدولية منذ عام 2011.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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