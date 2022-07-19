شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد يستأنف تدريباته وصلاح يرفع الحمل البدنى للاعبين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد تدريباته اليوم، بقيادة محمد صلاح المدير الفني للفريق، من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

وبدأ المران بعقد جلسة فنية مع اللاعبين والحديث عن بعض الأمور الفنية، التي يريد تطبيقها في الفترة الحالية، استعدادا للموسم الجديد 2022-2023.

وركز محمد صلاح في بداية المران على رفع الحمل البدني للاعبين، ومن ثم ركز على التدريبات الفنية، والعمل على تنفيذ بعض الجمل التكتكية. وشهد المران تدريبات قوية لحراس المرمي تحت قيادة وائل خليفة مدرب حراس المرمي.

يذكر أن نادي السكة الحديد نجح في التعاقد مع محمد صلاح مديرا فنيا للفريق في الموسم الجديد، ويعاونه كل من تامر عبد الحكيم، مدرب عام، ممدوح أحمد ووفيق السخاوي، وائل خليفة مدرب حراس مرمي، وليد أنور مدير إداري، وحمادة الدالي مدير شئون اللاعبين، محمد اللبيني ومحمد عبد العال أخصائيى العلاج الطبيب، محمد الشخاوي وحسام حسن مدلكلى الفريق، وذلك أملا في العودة لدوري الأضواء والشهرة الموسم المقبل.