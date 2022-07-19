شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب حراس مرمى الزمالك على التعامل مع العرضيات وسرعة رد الفعل قبل لقاء الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة لحراس مرمى الأبيض خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الأهلي المقبل، في نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وركز طاهر على تدريب الحراس على التعامل مع الكرات العرضية بخلاف تدريبات سرعة رد الفعل عن طريق التصدي لتسديدات من مسافات قريبة من المرمى.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية، وقام الجهاز الفني بتقسم اللاعبين لثلاث مجموعات لخوض تقسيمة، بحيث يستمر الفريق الفائز في الملعب، وركز فيريرا وجهازه المعاون على تطبيق بعض الجوانب الفنية، وحرص المدير الفني على توجيه اللاعبين وتصحيح الأخطاء خلال التقسيمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة في نهائي كأس مصر للموسم الماضي

وكان محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، عقد جلسات تحفيزية مع لاعبي الفريق لتحفيزهم ومطالبتهم بتحقيق الفوز على الأهلي واقتناص لقب كأس مصر، مؤكدًا أن هذا الفوز سيكون مفتاح وصول الزمالك للقب الدورى، وتحقيق مزيد من الألقاب.

كما حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، على عقد جلسات مع اللاعبين لمطالبتهم بالتركيز فى مواجهة المارد الأحمر الخميس المقبل، والسعى لتحقيق اللقب وإسعاد الجماهير البيضاء، التي تؤازر الفريق فى جميع الأحيان.