شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. عبد الحميد بسيونى يجدد عقده مع سموحة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وليد عرفات رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، جلسة مع عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق الكروى فى الوقت الحالى، وتم الاتفاق على تجدبد التعاقد لمده موسمين مع الفريق السكندرى بعد النتائح الرائعة التى حققها المدرب مع الفريق.

وكان وليد عرفات عقد جلسة مع عبد الحميد بسيونى، عرض خلالها رغبة المجلس فى تجديد التعاقد مع المدرب وجهازه المعاون لمدة موسم قادم، وتم خلال الجلسة الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتجديد والتزام الطرفين بكلمة شرف لإنهاء الإجراءات بشكل رسمي.

وأكد عبد الحميد بسيونى، فى وقت سابق، تلقيه عدة عروض خلال الفترة الماضية لكنه رفضها بسبب التزامه مع مجلس إدارة نادى سموحة ورغبته فى الاستمرار.

وقال بسيونى في تصريحاته، "انتظروا سموحة الموسم المقبل بشكل مختلف، على الرغم من انتهاء عقود عدد من اللاعبين سوء بالإعارة أو نهاية التعاقد لكن هناك خطه لإعادة بناء الفريق والمجلس أعطانا الضوء الاخضر بالتعاقد مع أي لاعب الفريق فى حاجة إليه مهما كانت المطالب".

وقدم بسيونى تقريرا فنيا لشرح حالة كافة اللاعبين، سواء المستمرين أو الراحلين، وكذلك الصفقات والمراكز المراد تدعيم الفريق بها، ولكن تم الاتفاق على تأجيل الإعلان عن كافة التفاصيل نظرا لضغط المباريات خلال شهرى يوليو وأغسطس ومن الممكن الحاجة لمجهود أى لاعب خلال الفترة المقبلة.