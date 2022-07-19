شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد كرة اليد: وجود الجماهير أعطى قوة وحافز للاعبين.. ونظمنا بطولة إفريقيا في 35 يوما فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إن وجود الجماهير أعطى قوة وحافز للاعبين في بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد، مضيفا أنه يكشف سر تفوق رياضة كرة اليد.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة الحياة، أن بطولة الأمم الإفريقية كانت مضغوطة وتم الترتيب في 35 يوم، وتضافرت الجهود، من تذكرتي وبريزنتيشن، ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولي، واللجنة الأولمبية، واستطعنا نوصل البطولة للشكل الذي ظهر به.

وأشار إلى أن البطولة المقبلة في يناير 2024 نستطيع أن نعد بوقت أكبر، تجهيزنا أكبر واستعدادنا أكبر، موضحا أنه لا بد أن نحل مشكلة المدرب، وهناك جلسة خلال اليومين المقبلين مع رئيس لجنة المنتخبات الكابتن أيمن صلاح وعاصم السعدني، لإعادة التنظيم للوصول لكأس العالم ونحن في أتم استعداد.