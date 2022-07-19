شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يوافق على إعارة ثنائى الكرة الطائرة محمد عثمان ويوسف مرجان لبتروجيت والاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن مجلس الإدارة خلال اجتماعه الأخير، وافق على إعارة ثنائي الكرة الطائرة محمد عثمان الحداد إلى نادى بتروجيت، ويوسف مرجان إلى نادى الاتحاد السكندري لمدة موسم واحد.

وأكدت مصادر داخل النادى الأهلى، إن إعارة اللاعبين، تصب فى مصلحتهما، وأيضا فى مصلحة النادى لاكتساب الخبرات اللازمة، ومن المعروف أن اللاعب الشاب يوسف مرجان، صاحب الـ23 عاما، منضم لمنتخب مصر للكرة الطائرة الذى شارك فى دورة البحر الأبيض المتوسط، الأخيرة، والذى سيشارك أيضا فى بطولة كأس العالم سبتمبر المقبل.

تأتى سياسة النادى الأهلى فى إعارة لاعبيها الموهبين من صغار السن فى اللعبات المختلفة، لاكتساب الخبرات، وثقل مهارتهم، ما يعود بالنفع لمصلحة اللاعب والنادى معا.