شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغالى روى فيتوريا يصل القاهرة لبدء مهمته رسميا مع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، إلى القاهرة منذ قليل، لبدء مهمته رسميًا مع الفراعنة بعد إتمام التعاقد معه. وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعاقده مع المدير الفني السابق لبنفيكا البرتغالي والنصر السعودي، لقيادة المنتخب المصري الأول، لأربع سنوات مقبلة.

ومن المنتظر تقديم المدير الفني البرتغالي لوسائل الإعلام فى مؤتمر صحفي، يقام غدا الأربعاء 20 من شهر يوليو الجارى.

ويمتد عقد فيتوريا مع اتحاد الكرة لمدة 4 سنوات أي ينتهى في 2026، ويتضمن العقد أحقية فيتوريا في استقدام 4 مساعدين أجانب، ويحصل فيتوريا وفقا للعقد على 2 مليون و400 ألف دولار سنويا أى سيحصل على 200 ألف دولار شهريا ما يعادل 3 ملايين و600 ألف جنيها مصريا. ويوجد شرط جزائى فى العقد قيمته راتب 3 أشهر لأى طرف يرغب فى فسخ العقد قبل نهايته.

ولا يتضمن العقد بندا يمنح اتحاد الكرة المصرى الحق في إقالة فيتوريا اذا فشل في الفوز بأمم افريقيا 2023، حيث يرغب اتحاد الكرة المصرى في استكمال العقد للنهاية ويرفض فكرة التعامل بالقطعة، خاصة أن الكرة المصرية تحتاج حاليا لمشروع كبير من أجل بناء منتخب جديد.