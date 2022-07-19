شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع بأندية الإسكندرية والبحيرة و مطروح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وعامر حسين ومحمد أبو الوفا ودينا الرفاعي أعضاء المجلس، اجتماعا موسعا اليوم مع رؤساء وممثلي أندية الإسكندرية والبحيرة ومطروح بمقر نادي الاتحاد السكندرى فرع سموحة .

يأتي الاجتماع من منطلق حرص مجلس إدارة الاتحاد ، على التواصل مع جميع الأندية لمناقشة وبحث كافة الملفات الخاصة بكرة القدم المصرية.

ووجه جمال علام في كلمته أثناء الاجتماع، الشكر لمحمد مصيلحي رئيس نادى الاتحاد السكندرى على استضافته لهذا الاجتماع.

واستمع جمال علام و أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، إلى جميع الأفكار والتصورات المقترحة من ممثلى الأندية لشكل المسابقات فى الموسم الجديد و كيفية تسويقها، ووعد أعضاء المجلس بدراسة جميع التصورات واختيار الأفضل منها لخدمة الكرة المصرية .