شكرا لقرائتكم خبر عن عودة يصحح أخطاء المقاولون أمام سيراميكا استعداداً للمحلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة محمد عودة، على تصحيح الأخطاء الفردية التي سقط فيها لاعبو المقاولون خلال مباراة الجولة الماضية أمام سيراميكا، خاصة في النواحي الدفاعية، والتي كلفت الفريق خسارة 3 نقاط ثمينة في صراع الهروب من قاع جدول مسابقة الدوري العام.

ويسعى جهاز المقاولون لوضع حلول عاجلة قبل اللقاء المرتقب لذئاب الجبل أمام غزل المحلة في الجولة 26، والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبلة على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في الدور الأول قد انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وأعلن المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، تجديد الثقة فى محمد عودة المدير الفني للفريق وكامل الجهاز الفني، وذلك بعد الخسارة من سيراميكا بالجولة 25 بهدف نظيف.

وقال عادل فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، كل ما يتم تداوله عن نيتنا تغيير الجهاز الفني غير صحيح، نثق تماماً فى عودة وندعم جميع اللاعبين ومرينا بمواقف صعبة من قبل وسياستنا واحدة وهى دعم الجهاز الفني واللاعبين.

وتوقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 20 في المركز الـ 16 بجدول مسابقة الدوري العام، بعد الخسارة أمام سيراميكا، ويتبقى لذئاب الجبل 10 مباريات بالمسابقة المحلية، في حال الفوز بها جميعاً يصل للنقطة 50، إلا أن هذه النقطة غير كفاية لذئاب الجبل للبقاء في الدوري العام.