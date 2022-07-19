شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستعيد الهانى سليمان وعبد الكبير الوادى أمام الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى عبد الحميد بسيونى المدير الفني لنادى سموحة، خبرا سعيدا بجاهزية الهانى سليمان حارس مرمى الفريق السكندري استعدادا لمواجهة الزمالك المقبلة المقرر لها التاسعة مساء الأحد المقبل في إطار الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدورى.

وتعافى الهانى سليمان من الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن مباريات الفريق الأخيرة أمام الإسماعيلى والبنك الأهلى، والتي أصيب بمزق في العضلة الضامة، لكنه أصبح جاهزا لمواجهة الزمالك بعد مشاركته في التدريبات بشكل طبيعى.

ويستعيد الفريق السكندرى أيضا خدمات كل من خالد عبد الفتاح وعبد الكبير الوادى وأحمد حمص فى مباراة الزمالك المقبلة بعد انتهاء إيقافهم وجاهزيتهم، فيما يواصل حمدى علاء الغياب عن الفريق بعد إيقافه مباراتين بعد الطرد أمام الإسماعيلى.

وطالب عبد الحميد بسيونى اللاعبين بضرورة العودة لسكة الانتصارات بعد الخسارتين الماضيتين أمام الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف والبنك الاهلى بهدف نظيف، من أجل التقدم في جدول الدورى ومنافسة فرق المقدمة في الترتيب.

ويحتل فريق سموحة المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى المصرى رصيد 39 نقطة، جمعها من 25 مباراة، حيث حقق الفوز فى 10 مباريات وتعادل 9 لقاءات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 36 هدفا واستقبلوا 32 هدفا.