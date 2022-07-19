شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر بعد الفوز بكأس إفريقيا لليد: إحساس وهمي انك تتوج وسط بلدك وأهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد الأحمر، قائد منتخب مصر لكرة اليد، عن سعادته بفوز منتخب مصر الوطني ببطولة كأس أمم أفريقيا، للمرة الثانية على التوالي والثامنة في تاريخه، مؤكدا أنه إحساس وهمي التتويج وسط بلدك وأهلك وجمهورك.

وكتب الأحمر، عبر حسابه على انستجرام: "الحمد لله.. التتويج بكأس أمم إفريقيا، إحساس وهمي انك تتوج وسط بلدك وأهلك وجمهورك اللي كان وراك من أول البطولة كان أعظم حاجة".



أحمد الأحمر

ودخل أحمد الأحمر، قائد منتخب مصر لكرة اليد، تاريخ بطولة كأس أمم أفريقيا، بتحقيقه رقمًا قياسيا في البطولة، ليصبح أكثر اللاعبين المصريين مشاركة في البطولة الأفريقية.

وسجل الأحمر مشاركته العاشرة في أمم أفريقيا لكرة اليد، بتواجده حالياً مع المنتخب المصري في البطولة التي تقام على أرض مصر في نسختها الـ 25، ونجح الأحمر في التتويج مع المنتخب بـ5 ألقاب لكأس أمم افريقيا أعوام، (2004 -2008 -2016 -2020 - 2022).





وفاز منتخب مصر لرجال كرة اليد لقب بطولة أمم إفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه والثانية على التوالي، وتغلب منتخب مصر على "كاب فيردي" في المباراة النهائية بنتيجة 37-25 باللقاء الذي أقيم على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، ليتأهل الفراعنة إلى بطولة العالم في المجموعة السابعة برفقة منتخبات كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد أن يحقق أكبر نتيجة فى تاريخ نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية على حساب كاب فيردى بفارق 12 هدفا، وكانت أكبر نتيجة تحققت من قبل فى تاريخ بطولات أمم أفريقيا بفارق 6 أهداف فقط مرتين عن طريق الجزائر عندما فازت على تونس بنتيجة 23/17 فى عام 1985 ومرة أخرى عن طريق تونس بالفوز على الجزائر بنتيجة 25/19 نسخة 2002.



