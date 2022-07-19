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الامارات | اليمن تشارك بمنتخب الناشئين في كأس العرب للشباب بالسعودية

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب منتخب اليمن محمد النفيعي أن اليمن ستشارك بمنتخب الناشئين في بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 سنة، التي تقام في مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط بالسعودية، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة من 20 يوليو حتى السادس من أغسطس المقبل.

وأوضح النفيعي "نشكر الاتحاد العربي على الاهتمام بمثل هذه البطولات، سنخوض البطولة بمنتخب الناشئين 2019، ونشكر الاتحاد السعودي أيضاً على هذه الاستضافة والاهتمام الكبير ببعثة منتخبنا الوطني".

وقال: "هذه البطولة ستفيد اللاعبين جميعاً، وستكون خير إعداد لنا للتصفيات الآسيوية. كأس العرب للشباب بطولة قوية وعريقة وتضم منافسين أقوياء من مدارس مختلفة، لذلك سنعمل على أن نظهر بصورة مشرفة ونسعد الشعب اليمني".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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