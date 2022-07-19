شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يخصص تدريب لتسديد ركلات الجزاء فى مران الزمالك قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا فقرة خاصة لتدريب اللاعبين على ركلات الترجيح، خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الأهلي المقبل في نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وتناوب لاعبو الفريق تسديد ركلات الترجيح على محمد عواد حارس المرمى، يأتي ذلك تحسبا للجوء إليها في مباراة نهائي كأس مصر المقبلة.

ويجهز فيريرا جميع لاعبي الفريق لتسديد ركلات الجزاء، تحسبًا لوصول المباراة إلى ركلات الجزاء من أجل حسم الفريق الفائز والذي سيتوج بلقب كأس مصر.

ويحرص البروفيسور البرتغالي على إتقان لاعبي الزمالك تسديد ركلات الجزاء، حتى يتمكن من تحديد ترتيب اللاعبين فى حال التسديد، كما طلب من أيمن طاهر مدرب حراس المرمي تجهيز محمد عواد حارس المرمي لهذه المرحلة، حتي لا يترك أمرًا للصدفة في تلك المباراة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة في نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وكان محمد عواد نال إشادة خاصة من جوسفالدو فيريرا بعد التألق اللافت للأنظار خلال مواجهة غزل المحلة مساء السبت الماضى في بطولة الدورى، ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 25 للدورى، ليستمر الزمالك في صدارة جدول الترتيب بعد خوضه 25 مباراة جمع خلالها 57 نقطة بعدما حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 44 هدفاً وتلقت شباكه 25، فيما تجمد رصيد المحلة عند 26 نقطة جمعها بالفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 30.

وتحدث فيريرا مع عواد بشكل خاص مشيدًا بمستواه وتألقه في المواجهات الأخيرة للزمالك، مطالبا الحارس بمزيد من التركيز خاصة وان المواجهات المقبلة بمثابة مباريات كؤوس، وتحتاج لجهد مضاعف.

وتمني فيريرا لعواد الثبات علي المستوي، وتكليل جهده وجهد زملائه بالتتويج بلقب الدوري هذا الموسم، كما تمني له الانضمام لصفوف المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة.