شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعدل موعد تدريب الزمالك غدًا ويدخل معسكرا مغلقا استعدادًا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا خوض تدريب الغد في الخامسة مساءً، بدلاً من الساعة الرابعة، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة الأهلي في نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وعقب التدريب سيختار الجهاز الفني قائمة الزمالك التي ستنتظم في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة استعدادا لخوض مباراة الأهلي المرتقبة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة في نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وأدى عمر السعيد ويوسف أسامة نبيه ومحمد حسام " بيسو" ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانيزيوم بمقر القلعة البيضاء على هامش مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الأهلي المقبل في نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز الثلاثي للمشاركة في التدريبات الجماعيه ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة في نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

كما أدى محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الزمالك وسيف جعفر لاعب الوسط تدريبات بدنية خاصة على هامش مران اليوم، وأدى الثنائي التدريبات البدنية تحت إشراف فيليب أندريه سوزا مدرب الأحمال، ولم يشارك اللاعبان في التقسيمة الفنية خلال تدريب اليوم.