شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد غنيم يخوض تدريبات علاجية فى غزل المحلة لعلاج "عضلة الحوض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض أحمد غنيم مهاجم فريق غزل المحلة تدريبات علاجية عقب الإصابة بإلتهاب في عضلات الحوض خلال أحد التدريبات استعدادا للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق .

ويسعى مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة من الاستفادة من جميع العناصر خلال المرحلة المقبلة لتحقيق نتيجة إيجابية في المباريات المتبقية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ومن المقرر أن يلاقى فريق غزل المحلة نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث سوف تقام على ستاد الجبل الأخضر الجمعة المقبلة في تمام الساعة السادسة و النصف مساء .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات و تعادل في 11 مباراة و تعرض للهزيمة في 9 مباريات .