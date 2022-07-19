شكرا لقرائتكم خبر عن الإيقاف 3 مباريات ينتظر "إيبوكا" بعد الطرد فى مباراة إنبى والمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه النيجيري جون أوكويي إيبوكا، مهاجم إنبى، شبح الإيقاف 3 مباريات بعد طرده فى مباراة الفريق البترولى ومصر المقاصة التي جمعتهما بالأمس الإثنين على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام، وذلك وفقا للائحة العقوبات بعدما أعتدى على لاعب المقاصة بدون كرة.

وشهدت الدقيقة 26 من عمر مباراة إنبى والمقاصة بالأمس الإثنين إشهار حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه إيبوكا، نتيجة تدخل عنيف وغير رياضي على لاعب مصر للمقاصة، وذلك بعد اللجوء إلى تقنية الـ"VAR".

وفاز إنبى على نظيره مصر للمقاصة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأمس الإثنين على استاد الكلية الحربية، فى إطار مباريات الجولة 25 من الدوري المصري، افتتح التسجيل للفريق البترولى مصطفى شلبى في الدقيقة 44 من ركلة جزاء قبل أن يضيف جرجس مجدى الهدف الثانى من تسديدة قوية في الدقيقة 87.

ونجح الفريق البترولى في تحقيق الفوز الأول مع مديره الفني فييرا، لا سيما منذ رحيل حلمى طولان لم يحقق الفريق البترولى أي فوز قبل أن يستعيد الانتصارات على حساب الفريق الفيومى اليوم، وشهدت الدقيقة 26 إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه جون أوكويي إيبوكا لاعب إنبي نتيجة تدخل عنيف وغير رياضي على لاعب مصر للمقاصة.

بهذه النتيجة ارتقى فريق إنبى إلى المركز العاشر بترتيب جدول الدورى العام برصيد 30 نقطة جمعها من 25 مباراة، حيث فاز 6 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلوا 29 هدفا.