شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: رشحنا الزمالك والأهلى لدورى الأبطال وفقا لمعيار نتائج الدور الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة، انه تم ارسال خطاب رسمي للكاف يوم 10 يوليو الجارى لتحديد الأندية المصرية الأربعة المشاركة في النسخة المقبلة لبطولات أفريقيا.

أكد مسئولو اتحاد الكرة أن الخطاب تضمن ترشيح ناديي الزمالك والأهلى للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، وكذلك ترشيح بيراميدز وفيوتشر للكونفدرالية الأفريقية، وفقا لنتائج الدور الأول.

أوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الكاف لم يطلب تحديد معيار اختيار هذه الاندية ولم يعترض على الاختيارات كما يتردد.

شدد مسئولو اتحاد الكرة أنه تم ارسال الخطاب للكاف يوم 10 يوليو، من منطلق تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية بحيث تكون جميعها قد خاضت كل مباريات الدور الأول، لأنه لو تم تحديد الأندية وفقا لترتيب جدول الدوري يوم 10 يوليو، لكان ذلك ظلما للأهلي لوجود مباريات مؤجلة له عكس باقي الأندية المنافسة.