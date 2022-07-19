شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخاطب اتحاد الكرة رسميا للمشاركة فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مسئولو نادى بيراميدز خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة، يطالبه خلاله بالمشاركة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، كونه صاحب المركز الثانى فى جدول ترتيب فرق الدورى الممتاز حتى الوقت الحالى.

ويرغب بيراميدز فى المشاركة ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث سيرسل اتحاد الكرة المصرى الفرق المشاركة فى بطولات الكاف نهاية الشهر الجارى، وهو ما دفع بيراميدز للمطالبة بالمشاركة فى دورى الأبطال وليس الكونفدرالية.

وواصل الزمالك صدارته لجدول ترتيب الدورى المصري برصيد 57 نقطة، بعد الفوز على غزل المحلة بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 25، وبعد أن خاض 25 مباراة فاز في 18 لقاء وتعادل في 3 مباريات بينما خسر 4 مواجهات.

وجاء بيراميدز في المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى العام برصيد 53 نقطة بعد الفوز على الأهلى بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات الجولة 25 وبعد أن خاض 25 لقاء فاز في 16 لقاء وتعادل في 5 مباريات بينما خسر 4 مواجهات.

وحل فريق الأهلى في المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى العام بعد أن خاض 23 مباراة فاز في 14 مباراة وتعادل 6 لقاءات وخسر مواجهات.