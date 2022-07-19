شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يستأنف مرانه بدون راحة استعدادا للاتحاد فى الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق إيسترن كومبانى الرياضى تدريباته عصر الثلاثاء اليوم، تحت قيادة علاء عبد العال المدير الفنى، عقب التعادل مع فاركو فى الجولة الخامسة والعشرين بالأمس من بطولة الدورى.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى إيسترن كومبانى، مجموعة من التدريبات التأهيلية والإطالات قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم الثلاثاء.

ويسعى الجهاز الفنى بقيادة علاء عبد العال إلى وصول الفريق لأفضل شكل فنى وبدنى ممكن للخروج من منطقة الهبوط.

وأغلق فريق إيسترن كومبانى، بقيادة علاء عبد العال، صفحة مباراة فاركو التى أقيمت مساء الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدورى، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1.

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وتعادل إيسترن كومبانى مع فاركو بهدف لمثله، تقدم أحمد شريف للفريق السكندرى في الدقيقة 84 قبل أن يتعادل محمد صالح لإيسترن كومبانى في الدقيقة "90+4" من ركلة جزاء.

ويحتل إيسترن كومباني المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 45 هدفاً آخر.