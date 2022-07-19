شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات فى الزمالك لتجهيز السعيد ويوسف أسامة لقمة نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى عمر السعيد ويوسف أسامة نبيه ومحمد حسام " بيسو" ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانيزيوم بمقر القلعة البيضاء على هامش مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الأهلي المقبل في نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز الثلاثي للمشاركة في التدريبات الجماعيه ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة في نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

كما أدى محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الزمالك وسيف جعفر لاعب الوسط تدريبات بدنية خاصة على هامش مران اليوم، وأدى الثنائي التدريبات البدنية تحت إشراف فيليب أندريه سوزا مدرب الأحمال، ولم يشارك اللاعبان في التقسيمة الفنية خلال تدريب اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة في نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين في حضور الجهاز المعاون له قبل انطلاق تدريب اليوم، وطالب المدير الفني من اللاعبين ضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل المباراة المقبلة لتحقيق الفوز، كما طالبهم بغلق ملف مباريات الدوري مؤقتا والتركيز في لقاء الأهلي المقبل في الكأس.

وشرح جوسفالدو فيريرا بعض الأمور الفنية والخططية للاعبين من أجل تطبيقها في مران اليوم استعدادا لنهائي كأس مصر.

وخصص الجهاز الفني فقرة بدنية خاصة للاعبين، وتولى فيليب أندريه سوزا مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بخلاف تدريبات خفيفة بالكرة قبل بدء الفقرة الفنية.