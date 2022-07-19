شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أنور مديرا فنيًا لطنطا و مهاب سعيد ينضم للجهاز الإدارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادي طنطا عن تعيين عمرو أنور مديرًا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ووقع اليوم المدير الفني الجديد على عقًد لمدة سنة خلال الفترة القادمة.

وشهدت جلسة التوقيع تواجد كلً من المحاسب محمد ابو فريخة نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحمد شمس عضو مجلس الإدارة، والكابتن فتحي سليم مدير الكرة.

كما حرص عمرو أنور على التعليق بعد توقيع العقود قائلاً: "سوف نعمل على العودة من جديد للدوري الممتاز، وأتمني أن يكون التوفيق حليف لنا وأن نكون سبب في صعود الفريق من جديد للدوري الممتاز".

وتابع أنور انه يتمني دعم الجماهير للفريق خلال الفترة القادمة، والوقوف بجانب الفريق الطنطاوي قائلاً "سعيد بدعم مجلس الإدارة وواثق من إستمرار دعمهم خلاًل الفترة القادمة".

بينما قرر مجلس إدارة نادي طنطا تعيين مهاب سعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق في الجهاز الفني الجديد لأبناء السيد البدوي وذلك بعد أن أستقرت لجنة الكرة على تعيين مهاب سعيد مديرا لشئون اللاعبين

يذكر أن مهاب سعيد أختتم مشواره الكروي في نادي طنطا خلال الموسم السابق، وذلك بعد أن كان من نجوم الدوري المصري الممتاز، حيث لعًب للإسماعيلي وطنطا والكثير من الأندية الأخري.