الامارات | ماراثون زايد الخيري ينطلق 19 نوفمبر.. واتفاقية تعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي

شكرا لقرائتكم خبر عن ماراثون زايد الخيري ينطلق 19 نوفمبر.. واتفاقية تعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع مجلس أبوظبي الرياضي واللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري اتفاقية تعاون وشراكة، دعماً لمسيرة الماراثون الخيرية والنبيلة، وتحقيقاً للأهداف الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين، التي تتلخص في مد يد العون والخير والمساعدة لعلاج المرضى.

ويقام ماراثون زايد الخيري بتوجيهات ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ويحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، حيث انطلقت النسخة الأولى منه في أبوظبي في العام.

وقّع الاتفاقية عن اللجنة العليا المنظمة للماراثون الفريق الركن «م» محمد الكعبي رئيس اللجنة، وعن مجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني الأمين لمجلس أبوظبي الرياضي، في فندق إرث في أبوظبي.

وكشف العواني أن نسخة الماراثون المقبلة التي ستقام في أبوظبي ستنطلق يوم السبت الموافق 19 نوفمبر من أمام فندق إرث (فندق ونادي ضباط القوات المسلحة سابقاً)، كما أنها ستقام بالتزامن مع مهرجان كأس صاحب السمو رئيس الدولة لألعاب القوى، وسيوفر الماراثون في النسخة المقبلة شريحة السباق الزمنية لجميع المشاركين، هذا وسيتم فتح باب التسجيل في الماراثون اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل، كما سيتم الإعلان أيضاً عن الجوائز المقدمة لمختلف الفئات العمرية خلال الفترة القليلة المقبلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news