جلسة خاصة بين فيريرا ولاعبى الزمالك وسوزا يقود فقرة بدنية قبل مواجهة الأهلى

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين في حضور الجهاز المعاون له قبل انطلاق تدريب اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة الأهلي في نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وطالب المدير الفني من اللاعبين ضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل المباراة المقبلة لتحقيق الفوز، كما طالبهم بغلق ملف مباريات الدوري مؤقتا والتركيز في لقاء الأهلي المقبل في الكأس.

وشرح جوسفالدو فيريرا بعض الأمور الفنية والخططية للاعبين من أجل تطبيقها في مران اليوم استعدادا لنهائي كأس مصر.