شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يعلن إعارة «ثنائي الطائرة» إلى بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن مجلس الإدارة خلال اجتماعه الأخير أمس، اعتمد الموافقة على إعارة الثنائي محمد عثمان الحداد، ويوسف مرجان، لاعبي فريق الكرة الطائرة إلى صفوف نادي بتروجت لمدة موسم واحد.

وفى سياق مختلف أعلن خالد العوضي، تجديد عقد أحمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة، ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح العوضي أن "صلاح" وقع على عقود التجديد لمدة 4 مواسم، دون أن يكون له أي طلبات لتمسكه بالاستمرار داخل النادي، مشيرا بعطائه مع رجال الطائرة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن صلاح من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، وأن دوره في الفريق مهم للغاية، في ظل المنافسة الشديدة في بطولات الكرة الطائرة، والحاجة إلى عناصر مميزة قادرة على تحمل الضغوط، ونقل الخبرات إلى اللاعبين الصاعدين.

وشدد العوضي على أن تجديد عقد أحمد صلاح يأتي في إطار الحفاظ على استقرار الفريق بالشكل المناسب؛ للمنافسة على كل البطولات

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد عقد مساء أمس الاثنين اجتماعًا بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة المقبلة.