شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر: هدفنا الوصول بمنتخب مصر لأبعد نقطة فى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2003، أن الهدف من البطولة تقديم كرة قدم حقيقية تليق بإسم وتاريخ وعراقة الكرة المصرية.

قال محمود جابر في مؤتمر صحفي عقده بالمملكة العربية السعودية اليوم، إن منتخب الشباب استعد جيداً لتلك البطولة بمعسكر تحضيري، مضيفا:" نشارك في البطولة لنعكس الصورة الجميلة المعروفة عن منتخب مصر.. نحترم كل المنتخبات المشاركة دون شك خاصة مع تقارب المستويات ".

تابع: "المفاجآت واردة في أي بطولة ويجب أن نبقي جاهزين لكل الإحتمالات.. منتخب مصر جاهز فنيا وإدارياً لخوض بطولة كأس العرب وسنبذل أقصى ما لدينا لنكون منافسا قويا يبلغ الأدوار المتقدمة في البطولة ويصل لأبعد نقطة".

أردف: "البطولة تشهد تقارباً في المستويات الفنية، وهي أفضل إعداد لنا لكل الاستحقاقات المقبلة".

وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب عن تواجد منتخب الشباب في المجموعة الرابعة مع الصومال وعمان.