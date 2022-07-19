شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحان فقط في اليوم الرابع لفتح باب الترشيح لانتخابات المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت اللجنة المشتركة المشكلة من مسئولي مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد وإدارة النادي المصري في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء أبوابها في اليوم الرابع لفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة النادي المقرر إجراؤها في التاسع والعشرين من أغسطس المقبل.

وشهد اليوم الرابع تقدم مرشحان فقط للترشح على منصب عضوية مجلس الإدارة ، وهما وائل رمضان السيد بدوي، وتامر محمد علي عزام.

جدير بالذكر أن اللجنة ستستمر في تلقي طلبات الترشيح حتى يوم الجمعة المقبل الموافق الثاني والعشرين من يوليو الجاري وذلك اعتبارًا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

يأتى قرار اللجنة السباعية بتحديد موعد الانتخابات فى الوقت الذى يعانى فيه النادى المصرى العديد من الأزمات المادية، أبرزها أزمة إيقاف القيد بسبب مستحقات كازادى كاسينجو لاعب الوداد المغربى السابق، حيث تواصلت اللجنة السباعية مع نادى الوداد من أجل تقسيط المستحقات لحل الأزمة.

كما يعانى المصرى من أزمة أخرى بعد تقدم التونسى معين الشعبانى مدرب الفريق السابق، بشكوى ضد النادى للمطالبة بمستحقاته المادية المتأخرة والشرط الجزائى.