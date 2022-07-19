اعتماد تشكيل جهاز «اسكواش الأهلي» برئاسة محمد عباس

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد تشكيل جهاز «اسكواش الأهلي» برئاسة محمد عباس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي إن مجلس الإدارة خلال اجتماعه الأخير أمس، ناقش عددًا من الملفات الخاصة بقطاع النشاط الرياضي والفرق المختلفة.
وأوضح أن المجلس اعتمد تشكيل جهاز الاسكواش برئاسة الكابتن محمد عباس، في إطار الجهود المبذولة لاستمرار النتائج المميزة خلال الموسم الجديد.
وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب قد عقد اجتماعًا مساء أمس الاثنين بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة المقبلة.
وفى سياق مختلف أعلن خالد العوضي ، عن انتهاء إجراءات التعاقد مع البرازيلي راؤول نانتس؛ للانضمام إلى الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي بداية من الموسم الجديد.
وأوضح العوضي أن اللاعب وقع على عقود الانضمام للنادي لمدة موسمين، بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح، وسوف ينضم إلى التدريبات الجماعية ضمن فترة الإعداد للموسم المقبل.
وأشار العوضي إلى أن نانتس يمثل إضافة كبيرة للفريق لما يملكه من خبرات كبيرة، في ظل تجاربه السابقة مع الأندية التي شارك معها، وأن التعاقد معه جاء في إطار توجيهات مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بتدعيم فرق النادي بالعناصر المميزة؛ من أجل المنافسة على الألقاب خلال الفترة المقبلة.