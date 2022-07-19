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اعتماد تشكيل جهاز «اسكواش الأهلي» برئاسة محمد عباس

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القاهرة - سامية سيد - قال خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي إن مجلس الإدارة خلال اجتماعه الأخير أمس، ناقش عددًا من الملفات الخاصة بقطاع النشاط الرياضي والفرق المختلفة.

 

وأوضح أن المجلس اعتمد تشكيل جهاز الاسكواش برئاسة الكابتن محمد عباس، في إطار الجهود المبذولة لاستمرار النتائج المميزة خلال الموسم الجديد.

 

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة  محمود الخطيب قد عقد اجتماعًا مساء أمس الاثنين بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة المقبلة.

 

وفى سياق مختلف أعلن خالد العوضي ، عن انتهاء إجراءات التعاقد مع البرازيلي راؤول نانتس؛ للانضمام إلى الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي بداية من الموسم الجديد.

وأوضح العوضي أن اللاعب وقع على عقود الانضمام للنادي لمدة موسمين، بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح، وسوف ينضم إلى التدريبات الجماعية ضمن فترة الإعداد للموسم المقبل.
وأشار العوضي إلى أن نانتس يمثل إضافة كبيرة للفريق لما يملكه من خبرات كبيرة، في ظل تجاربه السابقة مع الأندية التي شارك معها، وأن التعاقد معه جاء في إطار توجيهات مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بتدعيم فرق النادي بالعناصر المميزة؛ من أجل المنافسة على الألقاب خلال الفترة المقبلة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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