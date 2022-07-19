شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد تشكيل جهاز «اسكواش الأهلي» برئاسة محمد عباس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي إن مجلس الإدارة خلال اجتماعه الأخير أمس، ناقش عددًا من الملفات الخاصة بقطاع النشاط الرياضي والفرق المختلفة.

وأوضح أن المجلس اعتمد تشكيل جهاز الاسكواش برئاسة الكابتن محمد عباس، في إطار الجهود المبذولة لاستمرار النتائج المميزة خلال الموسم الجديد.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب قد عقد اجتماعًا مساء أمس الاثنين بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة المقبلة.