شكرا لقرائتكم خبر عن الظهير الأيمن صداع في رأس فيريرا قبل قمة الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك قبل مباراة الأهلي المقرر لها الخميس المقبل في نهائي كأس مصر ، وذلك بسبب مركز الظهير الأيمن، وذلك علي الرغم من عودة حمزة المثلوثي وحازم إمام للمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية عقب فترة طويلة من الغياب.

ويرغب فيريرا في الدفع بحمزة المثلوثي في مركز الظهير الأيمن إمام الأهلي، الا انه يخشي من تعرض اللاعب لاصابة مفاجئة اثناء سير المباراة تربك حسابات الفريق، أو يظهر اللاعب بمستوى ضعيف فيكون ثغرة في دفاع الفريق، لهذا فان المدير الفني قرر تأجيل حسم هذا المركز الي ما بعد المران الرئيسي غدا.

فيما اقترب محمود علاء مدافع فريق الزمالك من العودة للتشكيل الأساسي للفريقه في المباريات وتحديدا بداية من مباراة الأهلي المقرر لها الخميس المقبل في نهائي كأس مصر، وذلك عقب تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها وتسببت في غيابه عن عدد من المباريات.

وانضم محمود علاء لقائمة مباراة غزل المحلة التي أقيمت السبت الماضي في الدورى، واصبح جاهزا فنيا وبدنيا للعودة الي المباريات بداية من المباراة المقبلة، ويفاضل فيريرا بينه وبين عبد الغني للمشاركة في التشكيل الأساسي في ظل اكتساب عبد الغني لياقة المباريات نتيجة مشاركته في معظم المباريات الماضية للفريق.

في سياق مختلف رفض البرتغالى جيسوالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك فكرة رحيل التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة إلا بعد التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر يتمكن من قيادة هجوم الزمالك في الموسم المقبل، في ظل رغبة الجهاز الفني وإدارة النادي في تكوين فريق قوي ينافس على دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وتلقى سيف الدين الجزيري عدة عروض من أندية سعودية وإماراتية خلال الفترة الماضية لكنها لم ترتقى لمرحلة العروض الرسمية، وتحدث الجزيري مع بعض أفراد الجهاز الفني حول تلك العروض ورغبته فى الرحيل فى ظل عدم اعتماد البرتغالى فيريرا عليه فى التشكيل الأساسى بصفة مستمرة منذ توليه تدريب الفريق.