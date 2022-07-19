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الأهلي ينهى الاتفاق لضم الأمريكية «جيمي نارد» لتدعيم «سيدات السلة»

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القاهرة - سامية سيد - قال خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إنه تم الاتفاق على التعاقد مع الأمريكية «جيمي نارد» لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة للسيدات في الموسم الجديد، بناء على ترشيح الجهاز الفني.

وأوضح أن مجلس إدارة النادي وافق خلال اجتماعه أمس على التعاقد مع اللاعبة الأمريكية، في إطار خطة تدعيم صفوف كافة فرق النادي بالعناصر المميزة من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد عقد اجتماعًا مساء أمس الاثنين بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة المقبلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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