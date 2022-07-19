شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت سلامة هشام صلاح.. واللاعب جاهز لإيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التى خضع لها هشام صلاح الظهير الأيمن للاتحاد السكندرى سلامته، حيث غاب اللاعب عن مباراة المصرى الأخيرة بعد أن اشتكى من شد فى الأمامية، الأمر الذى جعل عماد النحاس المدير الفنى للفريق أعطى تعليمات للجاهز الطبى باستبعاد اللاعب وخضوعه للأشعة.

وينتظم اللاعب فى التدريبات مساء اليوم، ويبقى دخوله قائمة الفريق المسافر غدا إلى القاهرة، للدخول فى معسكر مغلق لمباراة إيسترن كومبانى فى الأسبوع الـ26 من الدورى.

وأبدى عماد النحاس رضاه عن نقطة التعادل أمام المصرى، مؤكدا أن النتيجة عادلة، ولكنه كان يتمنى تحقيق الفوز والثلاث نقاط.

وتأكد غياب سعيدو سمبورى والذى يعانى من مزق فى الضامة وفوزى الحناوى وكريم ممدوح، بينما يعود للقائمة كريم يحيى والذى خرج أيضا من مباراة المصرى.