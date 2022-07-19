شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يجتمع اليوم مع وليد عرفات لتجديد عقده مع سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع عبد الحميد بسيونى المدير الفني لنادى سموحة، مع وليد عرفات رئيس سموحة بعد مران الفريق اليوم، من أجل توقيع عقود تمديد التعاقد لموسم جديد مع الفريق السكندرى.

وكان وليد عرفات عقد جلسة مع عبد الحميد بسيونى، عرض خلالها رغبة المجلس فى تجديد التعاقد مع المدرب وجهازه المعاون لمدة موسم قادم، وتم خلال الجلسة الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتجديد والتزام الطرفين بكلمة شرف لإنهاء الإجراءات بشكل رسمي.

وسيتم توقيع العقد اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء عبد الحميد بسيونى من مران الفريق استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل في إطار منافسات الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدورى.

وأكد عبد الحميد بسيونى، فى وقت سابق، تلقيه عدة عروض خلال الفترة الماضية لكنه رفضها بسبب التزامه مع مجلس إدارة نادى سموحة ورغبته فى الاستمرار.

وقال بسيونى في تصريحاته، "انتظروا سموحة الموسم المقبل بشكل مختلف، على الرغم من انتهاء عقود عدد من اللاعبين سوء بالإعارة أو نهاية التعاقد لكن هناك خطه لإعادة بناء الفريق والمجلس أعطانا الضوء الاخضر بالتعاقد مع أي لاعب الفريق فى حاجة إليه مهما كانت المطالب".

وقدم بسيونى تقريرا فنيا لشرح حالة كافة اللاعبين، سواء المستمرين أو الراحلين، وكذلك الصفقات والمراكز المراد تدعيم الفريق بها، ولكن تم الاتفاق على تأجيل الإعلان عن كافة التفاصيل نظرا لضغط المباريات خلال شهرى يوليو وأغسطس ومن الممكن الحاجة لمجهود أى لاعب خلال الفترة المقبلة.