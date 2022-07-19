شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى سيف المبارزة يودعون بطولة العالم للسلاح من دور الـ 32 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع الثلاثي المصري محمد ياسين و أحمد السيد ومحمد السيد منافسات دور الـ 32 لفردي الرجال بسلاح سيف المبارزة في بطولة العالم للسلاح المقامة حاليا في مصر في الفترة ما بين 15 يوليو وحتى 23 من نفس الشهر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وخسر المصري محمد ياسين امام بطل اليابان كانو كوكي بنتيجة 19-5 فيما خسر أحمد السيد امام الياباني ماسارو يامادا بنتيجة 11-15 .

كما خسر محمد السيد امام بطل اسبانيا بنتيجة 6-15

وصعد محمد ياسين وأحمد السيد ومحمد السيد إلى هذا الدور بعد الفوز في دور الـ64 الرئيسي.

وتخطى "ياسين" بطل بولندا بعد الفوز عليه بنتيجة 15 - 10، كما فاز أحمد السيد بعد فوزه على بطل كندا بنتيجة 15 - 13، فيما فاز محمد السيد على بطل التشيك بنتيجة 15 - 11.

وكان محمد ياسين قد استهل مشواره بتحقيق العلامة الكاملة والفوز بكل مبارياته بالمجموعة حيث تغلب على بطل ليبيا بنتيجة 5 - 4، وبطل جنوب إفريقيا بنتيجة 5 - 2، وبطل أوزباكستان 5 - 2، وبطل السويد 5 - 3 وبطل الكويت 4 - 3 وأخيرًا بطل العراق بنتيجة 5 - 2، فيما صعد أحمد السيد بعد فوزه بطل كندا في دور الـ64 التمهيدي بنتيجة 15 - 10، أما محمد السيد فقد تأهل إلى دور الـ64 الرئيسي مباشرة دون خوض مباريات دور المجموعات، وذلك بسبب تواجده ضمن قائمة أفضل 16 مصنفا على البطولة.