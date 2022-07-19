7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،محمود علاء يقترب من العودة للزمالك امام الأهلي ،مؤتمر صحفى لتقديم روى فيتوريا غدا ، حملة موسعة فى الأهلي لدعم على معلول قبل مباراة القمة .

حملة موسعة فى الأهلي لدعم على معلول قبل مباراة القمة

شهد مران فريق الكرة بالنادي الأهلي أمس ، الأثنين، حملة دعم واسعة من نجوم الفريق والجهاز الفني للدولي التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق الذي مر بحالة نفسية سيئة نتيجة هجوم البعض عليه عقب مباراة بيراميدز الأخيرة في الدوري والتى خسرها الأهلي بثنائية نظيفة.

مؤتمر صحفى لتقديم روى فيتوريا غدا

يعقد الاتحاد المصرى لكرة القدم، مؤتمراً صحفياً في تمام الثانية ظهر غدا الأربعاء بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع ، لتقديم البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول. فيريرا يربط رحيل الجزيرى عن الزمالك بالتعاقد مع بديل أجنبى رفض البرتغالى جيسوالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك فكرة رحيل التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة إلا بعد التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر يتمكن من قيادة هجوم الزمالك في الموسم المقبل، في ظل رغبة الجهاز الفني وإدارة النادي في تكوين فريق قوي ينافس على دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

محمود علاء يقترب من العودة للزمالك امام الأهلي

اقترب محمود علاء مدافع فريق الزمالك من العودة للتشكيل الأساسي للفريقه في المباريات وتحديدا بداية من مباراة الأهلي المقرر لها الخميس المقبل في نهائي كأس مصر، وذلك عقب تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها وتسببت في غيابه عن عدد من المباريات.

يفاضل البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفنى للنادى الاهلى بين الثنائى محمد هانى وكريم فؤاد للإستقرار على أحدهم للمشاركة فى التشكيل الأساسى لمباراة نهائى كأس مصر ضد الزمالك ، وشارك محمد هانى فى مران المارد الاحمر أمس الاثنين ليؤكد جاهزيته طبياً للمشاركة فى المباراة بعد تعافيه من الاصابة بشد فى العضلة الامامية التى تعرض لها فى مباراة فيوتشر.