شكرا لقرائتكم خبر عن 15 لاعبا ولاعبة يشاركون فى البطولة العربية للبولينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد البولينج عن قائمة المنتخب المقرر مشاركته فى منافسات البطولة العربية التى تقام فى الفترة من 11 إلى 20 أغسطس المقبل بالمركز الدولى للبولينج.

قائمة اللاعبين تضم كل من طارق حلمى، كريم شريف ، حسام صبحى، ايمن هاشم ، حازم عبد الرشيد، أحمد جمال ، عمرو نور ، محمد عيسى، محمد العسيلى، محمد حسام ، شيرين صالح، علياء اسماعيل، منة سلطان، ياسمين شديد، ولوجى رامى.

ودخل اللاعبون معسكر بمركز البولينج استعدادا للبطولة ، تحت اشراف الجهاز الفني المكون من وجدى الكردى ومصطفى البغدادي .

وحدد مسئولو البطولة يوم 27 يوليو الجارى كموعد أخير لتلقى الأوراق الخاصة بلاعبى كل دولة المقرر مشاركتهم فى المنافسات، من جواز سفر وصور شخصية واستمارات.