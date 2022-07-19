شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى غيابات الأهلى والزمالك فى موقعة نهائى كأس مصر ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريقا الأهلى والزمالك استعداداتهما للمباراة المقرر أن تجمعهما الخميس المقبل في نهائي كأس مصر ، وأعلن الجهازان الفنيان للناديين حالة الاستنفار داخل صفوف الفريق، من أجل الفوز وحسم لقب البطولة، وتأكد غياب عدد كبير من اللاعبين عن الكلاسيكو وهو مانستعرضه فى السطور التالية..

س: متى تقام مباراة الأهلى والزمالك؟

ج: يواجه فريق الاهلى غريمه الزمالك فى التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر نسخة 2020.

س: كيف يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى نهائى الكأس؟

ج: حصل اللاعبون على راحة الأحد من التدريبات بعد الهزيمة من بيراميدز بالدوري، ليخوض الفريق مرانه أمس الاثنين، باستاد التتش، على أن يدخل الأهلى معسكراً مغلقاً للقمة بداية من اليوم الثلاثاء لفرض السرية على التدريبات.

س: هل يجرى سواريز تعديلات على تشكيل الأهلى فى القمة؟

ج: يفكر سواريز فى إجراء تعديل على شقين، الأول تغيير بعض الأسماء التى لم تؤد بشكل جيد مثل كريم فؤاد وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وأيمن أشرف، مع الاعتماد على مجموعة من اللاعبين البدلاء مثل زياد طارق وياسر إبراهيم ورامي ربيعة أو محمد هاني، حال تأكد جاهزيته الطبية للمشاركة فى نهائي الكأس، أما الشق الثاني فهو تعديل خطة اللعب بما يتناسب مع الأسماء المتاحة للمشاركة فى قمة الزمالك.

س: ماذا طلب فيريرا من نجوم الزمالك فى مباراة الأهلى؟

ج: طلب فيريرا من لاعبي الزمالك ضرورة العمل على إسعاد الجماهير، خاصة أن تلك المباراة سيكون لها عامل نفسى كبير سيساعد الزمالك على تحقيق لقب الدورى، لافتًا إلى أن هزيمة الأهلي، وإن كانت فى الكأس، ستساهم فى هبوط الروح المعنوية لدى لاعبي المار الأحمر مع ارتفاعها للاعبى الزمالك، ويجعل سلسلة الانتصارات مستمرة حتي نهاية البطولة.

س: ماهى غيابات الاهلى فى قمة نهائى كأس مصر ؟

ج: يستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر عن الاهلى في مباراة الزمالك بسبب الإصابة.

س: ماهى غيابات الزمالك فى نهائى الكأس ؟

ج: يفتقد فريق الزمالك لـ4 لاعبين في مباراته ضد الأهلي هم محمد أبو جبل وطارق حامد ورزاق سيسيه بسبب تجميدهم من قبل إدارة القلعة البيضاء بجانب سيف فاروق جعفر الذى يعانى من الإصابة في الذراع.

س: ما هى القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك الخميس المقبل فى نهائى كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.