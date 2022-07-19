شكرا لقرائتكم خبر عن نقطة سلبية فى أرقام أحمد مصطفى مع الإسماعيلى أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم أحمد مصطفي صانع ألعاب الإسماعيلي، أحد أفضل مبارياته هذا الموسم ليسهم في حصد الدراويش إنتصاراً غالياً على فيوتشر بثنائية مقابل هدفًا، فى المباراة التى أقيمت مساءعلى ملعب السلام بالقاهرة، فى إطار أحد جولات الدوري العام.

وونرصد أرقام اللاعب الذي شارك منذ الدقيقة الـ 64 بدلاً من حسن ياسين، وذلك على النحو التالي ..

* استلم أحمد مصطفى الكرة 11 مرة ضد فيوتشر، كان أغلبها في الجانب الأيمن ليضع جناح الدراويش بصمته الواضحة في الجانب الهجومي.

* تسبب اللاعب في ركلة جزاء سجلها باهر المحمدي قلب الدفاع فى الدقيقة الـ 79 من عمر اللقاء بعد المرور من مدافع فيوتشر بمهارة عالية.

* مرر الكرة بشكل صحيح 8 مرات منهم التمريرة الحاسمة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لينفرد بها أحمد مدبولي الذي تكفل بالمرور من حارس فيوتشر ويسكنها فى الشباك وسط فرحة عارمة لجماهير الدراويش.

* النقطة السلبية في أرقام جناح الدراويش، هي أنه لم يقم سوى بمحاولة واحدة على مرمى المنافس.

* كما قدم اللاعب المساندة لخط الدفاع، حيث قام بإسترجاع الكرة ثلاث مرات بشكل ناجح.