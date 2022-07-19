شكرا لقرائتكم خبر عن معروف وأبوزيد ضمن القائمة النهائية لحكام بطولة كأس العرب للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت القائمة النهائية التي أعتمدتها اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاماً التي ستنطلق غداً لإدارة الفعاليات تواجد حكمين مصريين أحدهما للساحة وهو محمد معروف وحكم مساعد وهو سامي أبوزيد. وضمت القائمة النهائية لحكام الساحة كل من الأردني صدام عمارة والإماراتي سلطان محمد الحمادي والبحريني محمد خالد طرار والتونسي نعيم حسني (والجزائري يوسف قموح والسعودي سامي الجريس والسوداني عبدالعزيز جعفر والعراقي يوسف سعيد والعماني عمر البعقوبي والكويتي عبدالله الكندري واللبناني الشيخ أحمد علاء الدين والليبي محمد سعد المبروك والمصري محمد معروف والمغربي جلال جيد والموريتاني عبدالعزيز أبوه . وتضم قائمة الحكام المساعدين كلا من: الإماراتي مسعود حسن والتونسي مساعد فوزي والجزائري عبان عادل ورشيد وعيس من جيبوتي والسعودي هشام الرفاعي والسوري رامي طعان والعماني عبدالله الجرداني والفسطيني شرف أبو زبيدة واللبناني علي فقيه والليبي محمد أمراجع علي والمصري سامي أبو زيد والمغربي عبدالصمد أبرتون والموريتاني يوسف محمد واليمني إبراهيم صالح حسني . وخضع جميع الحكام لكافة الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وفقاً للائحة البطولة والمتطلبات الطبية.