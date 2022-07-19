شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى مشهور يحضر الاجتماع التنسيقى لبعثات المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اللواء حلمي مشهور عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب الشباب بالمملكة العربية السعودية على حضور الإجتماع التنسيقي لبعثات المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب تحت 20 عاما التي ستنطلق غدا بالمملكة العربية السعودية وتستمر حتى 5 أغسطس المقبل.

وشهد الاجتماع التنسيقي شرح كافة الأمور المتعلقة بنظام البطولة والمنافسات والأجراءات الطبية التي يتم تطبيقها، كما تم التأكيد علي أن اللجنة الفنيه للبطولة سوف تختار أفضل لاعب فى كل مباراة وتخصيص جائزة قدرها 2000 ريال.

وكانت بعثة منتخب الشباب قد خاضت مرانها الأول مساء امس بالسعودية إستعدادا لمواجهة عمان المقرر لها الثامنه من مساء الخميس في اولي مبارياتهم بالمجموعة الرابعه التي تضم معهم الصومال .

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلا من: محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، هاجد هاني طبيب المنتخب وأحمد إيهاب وعمرو سلمان إداريين.