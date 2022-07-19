شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى يستضيف اجتماع اتحاد الكرة اليوم مع أندية الممتاز ب والدرجة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عصر اليوم، اجتماع اتحاد الكرة مع مسئولي أندية القسم الثاني والثالثة في مقر الاتحاد السكندري فرع سموحة، لمناقشة العديد من الملفات التي تخص المسابقات في القسمين الثاني والثالث.

ويحضر الاجتماع كل من جمال علام رئيس اتحاد الكرة وعامر حسين وإيهاب الكومي عضوا مجلس الجبلاية ووليد العطار المدير التنفيذى، للاستماع إلى شكوى الأندية والاقتراحات التي تهدف إلى تطوير المسابقة، كما سبطرق الحديث عن مشاكل الهبوط والصعود، بجانب مشاكل التحكيم التي أثرت على العديد من نتائج المباريات.

ومن المتوقع حضور مندوب عن كل نادي في أندية الممتاز ب والدرجة الثالثة لطرح اقتراحاته والمشاكل التي يواجهها خلال مشوار المسابقة.