شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض المُغامرة بـ بيرسي تاو فى نهائي الكأس أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إستقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز على إستبعاد الجنوب فريقي بيرسي تاو لاعب الفريق من قائمة المارد الأحمر لمباراة الزمالك المقرر لها بعد غد ، الخميس،، في نهائي كأس مصر بإستاد القاهرة الدولي.

وتعرض بيرسي تاو لإصابة بمزق في العضلة الأمامية قبل مباراة بيراميدز بكأس مصر وخاض برنامج تأهيلي الفترة الماضية وتم حقنه بـ"البلازما"وأنتهى من البرنامج التأهيلي لكن مشاركته في مباراة القمة غير واردة تماماً.

ورغم حاجة الأهلي لجهود بيرسي تاو بسبب النقص الواضح في مركز الأجنجة بالفريق لغياب أكثر من لاعب أمثال طاهر محمد طاهر وحسين الشحات وميكيسوني للإصابة إلا أن الجهاز الفني يرفض فكرة المُغامرة بـ"بيرسي تاو" حتى لا تتفاقم إصابته.

ويتطلع المارد الأحمر لتجهيز لاعبيه بشكل جيد من أجل الفوز بكأس مصر ومصالحة جماهير الفريق بعد الخسارة الأخيرة من بيراميدز في الدوري السبت الماضي بثنائية نظيفة.