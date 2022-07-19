شكرا لقرائتكم خبر عن جنا طارق وجنا الألفى تحصدان جوائز فردية فى كأس العالم لناشئات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية تحقيق منتخب مصر لناشئات السلة تحت 17 سنة المركز الحادي عشر فى بطولة كأس العالم لكرة السلة تحت 17 عاما، المقامة بالمجر، بعد تغلبه على نظيره النيوزيلندى 47/69 .

ورغم ان المنتخب حقق المركز الحادي عشر ، إلا أن الثنائي، جنا إيهاب الألفي لاعبة النادي الأهلي حققت لقب ثالث هدافي البطولة و الثانية في المتابعات ، بينما حصلت جنى طارق السعيد لاعبة نادي الصيد ثالث بلوكر في البطولة.

وفاز منتخب الناشئات في دور المجموعات على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 73/75 ثم المكسيك 57/67 في لقاء تحديد المراكز من التاسع إلى السادس عشر ثم الفوز على نيوزيلندا.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر عماد محمود المدير الفني، هاني حسن المدرب العام، خالد جبر ونهال سعد مدربين، آلاء خالد إداري، أسماء سيد علاج طبيعي، محمد جابر محلل أداء، محمود فرج مدرب أحمال.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلاً من جنى الألفي، جودي وائل، سارة أسامة، عائشة سالم، هنا عبد العال، سلمى خضر، فريدة طارق، جنى طارق سعيد، كنزي خورشيد، كنزي عصام، مايا سيد، جنى سيد.