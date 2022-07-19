الامارات | اتحاد الامارات لكرة القدم يعتمد رسمياً مواعيد انطلاق مسابقات موسم 2022-2023

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الامارات لكرة القدم يعتمد رسمياً مواعيد انطلاق مسابقات موسم 2022-2023 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد اتحاد الإمارات لكرة القدم مواعيد انطلاق مسابقاته الكروية في الموسم الرياضي الجديد 2022 – 2023 للفريق الأول.

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات أحمد يوسف بن درويش أن كافة اللوائح والشؤون المتعلقة بالبطولات التي ينظمها الاتحاد تم تحضيرها بالكامل استعدادا لانطلاق الموسم الجديد، مشيراً إلى الانتهاء من جميع التفاصيل المتعلقة بالتعديلات وفئات اللاعبين، وكل الأمور ذات الصلة بتنظيم المسابقات.

وقال: "إن اتحاد الكرة يحرص على العمل الجماعي، حيث تم عقد ورش عمل لممثلي الأندية ليكونوا على اطلاع تام على المستجدات قبل انطلاق الموسم"، منوّهًا إلى أن مشاركة الأندية في التعديلات دائمًا ما تكون فعالة، فالأندية تضع لمساتها في كل مشروع يخص المسابقات المحلية، ونحن نثمن هذه المشاركات".

وأكد ابن درويش أن اتحاد الكرة يحرص على تطوير مسابقاته لجميع الدرجات ويسعى لتنظيمها وفق أعلى المعايير، وقال: "إن جميع الدرجات مهمة لدينا، سواء كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة، وكذلك بطولات الفئات العمرية، فنحن نحرص على تحقيق التقدم والوصول بمسابقاتنا إلى أفضل المراتب"، مضيفًا أن الموسم الجديد سيكون مثيرًا من جميع النواحي، آملاً أن تقدم المسابقات المحلية مواهب واعدة جديدة للكرة الإماراتية والمنتخبات الوطنية.

وتمنى رئيس لجنة المسابقات التوفيق لجميع الفرق المشاركة في الموسم الكروي الجديد، مؤكدًا أن جميع الأندية تعمل على إعداد فرقها بالصورة التي تليق بالموسم المقبل.

مواعيد انطلاق المسابقات

ستنطلق مسابقة دوري الدرجة الأولى ابتداءً من العاشر من شهر سبتمبر المقبل.

ستنطلق مسابقة دوري الدرجة الثانية يوم الثامن من أكتوبر المقبل.

تنطلق مسابقة دوري الدرجة الثالثة يوم الأول من أكتوبر.

مواعيد كأس رئيس الدولة

تم تحديد مواعيد أدوار بطولة كأس رئيس الدولة لتقام مباريات الدور الـ 32 أيام 5، 6، 7 و 8 ديسمبر المقبل، ومباريات دور الستة عشر يومي 21 و 22 فبراير 2023، ومباريات دور الثمانية يوم 7 مارس 2023، ومباراتي ذهاب الدور نصف النهائي يوم 5 إبريل 2023 والإياب يوم 13 من ذات الشهر، وسيتم تحديد موعد المباراة النهائية لاحقاً.





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