الامارات | محمد صلاح أغلى لاعب في "فانتازي البريميرليغ".. تعرف إلى سعره

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح أغلى لاعب في "فانتازي البريميرليغ".. تعرف إلى سعره والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة أغلى اللاعبين في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي أسعار اللاعبين للموسم الجديد 2022-2023، إذ تعد "فانتازي البريميرليغ" من أشهر الألعاب الإلكترونية جذبا لعشاق كرة القدم من مختلف الفئات العمرية.

وكشفت اللعبة الأشهر على مستوى الدوري الإنجليزي عن أسعار اللاعبين، ليستطيع عشاق اللعبة اختيار عناصر تشكيلاتهم حسب الميزانية المحددة.

وجاء نجم ليفربول المصري محمد صلاح في الصدارة بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني، حيث حقق صلاح جائزة هداف الدوري الإنجليزي بـ22 هدفا.

وجاء في المركز الثاني البلجيكي كين دي بروين نجم مانشستر سيتي وحامل لقب الدوري بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني.

في المقابل جاء الكوري الجنوبي هيونج مين سون نجم توتنهام هوتسبير في المركز الثالث بقيمة 12 مليون، أما الوافد الجديد، النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، احتل المركز الرابع في قائمة أغلى اللاعبين في فانتازي بقيمة 11.5 مليون جنيه إسترليني.

وجاء البريطاني هاري كين مهاجم توتنهام في المركز الأخير بقيمة 10.5 مليون جنيه إسترليني.

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