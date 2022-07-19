الصين تستضيف دورة الألعاب الآسيوية 2023

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

ستكون الصين على موعد مع استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2023، رغم انسحابها من تنظيم بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم في العام نفسه.



وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في مايو/آيار الماضي، تلقيه اعتذارا رسميا من الصين، بشأن عدم استضافة كأس أمم آسيا لكرة القدم 2023 بسبب فيروس كورونا المستجد.

واضطر الاتحاد الآسيوي إلى إعادة فتح ملف التقديم بين الدول الراغبة في استضافة بطولة كأس أمم آسيا 2023، قبل نحو عام وحيد من انطلاقها.

وعلى الرغم من ذلك، نقلت وسائل إعلام صينية عن المجلس الأولمبي للألعاب الآسيوية قوله إن الصين ستستضيف الألعاب الآسيوية في مدينة هانغتشو خلال العام المقبل.

ومن المُقرر أن تُقام البطولة في نسختها الجديدة في الفترة من 23 سبتمبر/أيلول وحتى الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكان من المقرر إقامة النسخة الـ19 من الألعاب الآسيوية، وهي الثانية في العالم من حيث عدد المشاركين بعد الألعاب الأولمبية الصيفية، خلال الفترة من 10 إلى 25 سبتمبر/أيلول 2022.

وقال المجلس الأولمبي الآسيوي في مايو/آيار إن الألعاب الآسيوية ستتأجل حتى 2023 بسبب موقف جائحة كوفيد-19.