توتنهام يعلن إنجاز صفقته الصيفية السادسة رسمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن نادي توتنهام تعاقده بشكل رسمي مع جيد سبينس قادما من صفوف ميدلزيره بعقد يمتد حتى 2027 ليواصل الفريق بذلك تدعيماته الهامة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وتوصل توتنهام لاتفاق نهائي بشأن ضم سبينس البالغ 21 عاما قادما من صفوف ميدلزيرة، لمدة 5 مواسم مقبلة.

وجاء في بيان النادي: "يسعدنا أن نعلن عن توقيع جيد سبينس من ميدلزبره. وقع الظهير الأيمن على عقد يستمر حتى عام 2027".

وبدأ سبينس مسيرته الكروية في صفوف الشباب في فولهام قبل أن ينضم إلى ميدلزبره عندما كان يبلغ 17 عاما في يوليو 2018.

وانضم إلى فريق بورو تحت 23 عاما، قبل أن يلتحق بفريقهم الأول، للمرة الأولى في الدوري الاحترافي ضد تشارلتون.

وفي ديسمبر 2019، قبل أن يسجل أول هدف احترافي له بعد 19 يوما ضد هدرسفيلد بعد فترة وجيزة، حصل على لقب أفضل لاعب شاب في الشهر.

وانضم إلى نوتنغهام فورست على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد في 2021-202 وتمتع بفترة ناجحة للغاية، حيث شارك في 46 مباراة وسجل ثلاثة أهداف، حيث لعب دورا رئيسيا في مساعدة النادي على الوصول إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الصعيد الدولي، تم اختيار جيد في تشكيلة إنجلترا تحت 21 عاما لأول مرة في مارس 2022، وكان أول ظهور له ضد ألبانيا، وجاء استدعاؤه الأخير في مايو 2022.

وتعتبر صفقة انتقال جاد سبينس هي الصفقة السادسة ضمن موسم الانتقالات الصيفية الحالية بعد كل من إيفان بيريسيتش ويفيس بيسوما وريتشارليسون إلى جانب كليمون لونجليه وفريزر فوستر.