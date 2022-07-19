بعد إعلان تعافيه من الإصابة.. إدارة الأهلي تصدم أكرم توفيق: «مش هنكرر أزمة محمد محمود»

الشارقة - اميمة ياسر -

وجهت إدارة النادي الأهلي، صدمة لأكرم توفيق، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بشأن المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وكان أكرم توفيق قد اعلن تعافيه بنسبة 100% من إصابة قطع في الرباط الصليبي، والتي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالكاميرون.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر داخل النادي الأهلي قوله إن إدارة النادي لن تجازف بمشاركة أكرم توفيق في أي مباراة رسمية خلال الفترة المقبلة، إلا بعد الحصول على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي الذي أشرف على جراحة الرباط الصليبي، وتعافيه بشكل نهائي.

وأكد المصدر أن إدارة النادي الأهلي ترفض بشكل نهائي أي مخاطرة بالدفع بأكرم توفيق قبل تعافيه والاطمئنان عليه بشكل كامل خاصة في ظل الأزمة التي تعرض لها محمد محمود لاعب وسط الفريق، الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي بعد تعافيه من الإصابة الأولى بفترة قليلة.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي لن تتعجل في قرار الدفع بأكرم توفيق للمشاركة في المباريات، خاصة في ظل تراجع مستوى محمد هاني وكريم فؤاد، مشيرًا إلى أن إعلان اللاعب تعافيه من الإصابة لا يقضي بالضرورة اقتراب مشاركته في المباريات.

ولفت المصدر، إلى أن أكرم توفيق لديه أكثر من مرحلة قبل العودة للمشاركة في المباريات، وهي المشاركة التدريجية في التدريبات الجماعية بدون أي التحامات، ثم فترة أخرى للمشاركة في التدريبات بشكل أكثر قوة، وبعدها يشارك في المباريات الودية لاستعادة لياقة وحساسية المباريات قبل المشاركة في المباريات الرسمية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في نهائي كأس مصر موسم 2020-2021 التي تقام مساء الخميس المقبل بستاد القاهرة.