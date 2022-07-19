شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يدرس سيراميكا بالفيديو قبل مواجهة الجولة 26 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، بأشرطة الفيديو الخاصة بالمباريات السابقة لفريق سيراميكا في مسابقة الدوري العام، وأخرها مباراة المقاولون العرب، والتي فاز خلالها سيراميكا بهدف نظيف في الجولة 25 بالدوري العام، ويستهدف الجهاز الفني للمصري، تحديد أبرز نقاط القوة والضعف لدى سيراميكا، قبل موقعة الجمعة المقبلة التي تجمع الفريقين.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 28 نقطة بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز الفريق البورسعيدي في 6 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وتلقى الهزيمة في 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخر.

وكان المصري قد تعادل في مباراة الجولة الماضية أمام الاتحاد السكندري سلبياً.

وأعلنت اللجنة السباعية المكلفة بتسيير أعمال النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، عن فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي بداية من السبت الماضي وحتى يوم الجمعة المقبلة، على أن تعقد الجمعية العمومية للنادي وتقام الانتخابات يوم 29 أغسطس المقبل.