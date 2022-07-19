شكرا لقرائتكم خبر عن أشغال بدنية شاقة فى فيوتشر استعداداً لمواجهة البنك الأهلى بالدورى .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع علي ماهر المدير الفني لفيوتشر، الحمل البدني للاعبي الفريق، بعد العودة إلى التدريبات استعداداً لمواجهة البنك الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء السبت المقبل بمنافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري العام.



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وعقد سعد سمير ومحمود عبد الرحيم جنش، لاعبا فيوتشر، جلسة خاصة مع زملائهما بالفريق، لحثهم على استعادة مسار الانتصارات الفترة المقبلة، بعد الأداء المتراجع للفريق فى آخر ثلاث جولات بالدوري العام، والتى تلقى خلالها فيوتشر 3 هزائم.

وشدد قائد فيوتشر على أهمية تحقيق الانتصارات في اللقاءات المقبلة واعتبارها مثل مباريات الكؤوس من أجل تأمين تواجد الفريق بالمربع الذهبي الذي يسيطر عليه فيوتشر حالياً برصيد 39 نقطة، إلا أن هذا المركز يشهد منافسة شرسة مع 3 فرق أخرى، وتعاهد لاعبو الفريق على تصحيح المسار وعودة الانتصارات في الفترة المقبلة.

ويبقى صراع المركز الرابع وإكمال أضلاع المربع الذهبي فى جدول الدوري العام مشتعلاً حتى النهاية، ومازال فيوتشر مستقراً فى هذا المركز برصيد 39 نقطة، ويأتى بعده نادى سموحة فى المركز الخامس برصيد 39 نقطة أيضاً، فيما يحتل المركزين السادس والسابع كل من البنك الأهلي وطلائع الجيش برصيد 37 نقطة على الترتيب، وهو ما يثير الصراع حتى النهاية بسبب فارق النقاط القريب بين الفرق الأربعة، ويحتاج فيوتشر للوصول إلى النقطة 66 لحسم المركز الرابع بشكل رسمي دون النظر لمباريات منافسيه.

فيوتشر تلقى الهزيمة الثالثة على التوالي بالدوري العام، بعد الخسارة أمام الاسماعيلي في المباراة التي جمعت الفريقين أمس، ضمن منافسات الجولة 25 وانتهت بفوز الاسماعيلي بهدفين مقابل هدف، حيث جاءت الخسارة من الدراويش لتكون الثالثة لفيوتشر بعد الهزيمة أمام طلائع الجيش بهدف نظيف، ثم الهزيمة من الأهلي برباعية نظيفة.